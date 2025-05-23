

Джо Уилсон: Антиамериканский режим «Грузинской мечты» несправедливо арестовал Джапаридзе

23.05.2025 10:34





Арест лидера коалиции «За перемены» Зураба Джапаридзе назвал преследованием «Грузинской мечтой» оппозиционеров соавтор закона MEGOBARI Act, конгрессмен Джо Уилсон (Республиканская партия). В социальной сети X он написал:



«Антиамериканский режим «Грузинской мечты» несправедливо арестовал ключевую политическую фигуру Зураба Джапаридзе и создает прецедент для заключения в тюрьму всех оппозиционеров.



Масштабная эскалация – это еще один шаг к консолидации власти и передаче страны Китаю и Ирану», — написал Уилсон.



Напомним, суд сменил залог в размере 20 000 лари, избранный в качестве меры пресечения в отношении Зураба Джапаридзе на лишение свободы. Решение вынес судья Тбилисского городского суда Ираклий Швангирадзе, удовлетворив тем самым ходатайство прокуратуры. На Зураба Джапаридзе надели наручники прямо в зале суда.





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