

«Грузинская мечта» смягчит контроль над иностранными грантами для студентов и спортсменов

23.05.2025 10:34





Власти Грузии планируют внести изменения в Закон «О грантах», расширив список исключений — то есть случаев, когда иностранное финансирование можно получать без предварительного согласования с правительством. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.



Согласно законопроекту, который на следующей неделе представят на заседании бюро парламента, больше не потребуется разрешения правительства для получения:



грантов, выдаваемых международными спортивными ассоциациями, федерациями и комитетами;

индивидуальной финансовой помощи, предоставляемой гражданам Грузии для получения общего и высшего образования за пределами страны, а также для научной деятельности;

грантов в рамках программ Европейского союза Horizon Europe (исследования и инновации) и Erasmus+ (образование и молодежная мобильность).

Авторами законопроекта выступают депутаты правящей «Грузинской мечты». В пояснительной записке подчеркивается, что в нынешней редакции законодательства даже гранты, выдаваемые через программы ЕС, требуют одобрения правительства. Однако поскольку Грузия сама участвует в этих инициативах и вносит в них финансовые взносы, они рассматриваются как «менее рискованные» в контексте возможного вмешательства в суверенитет, угроз безопасности или политической интервенции. Поэтому авторы инициативы считают обоснованным освободить эти гранты от обязательной проверки.



С недавнего времени в Грузии за получение зарубежного финансирования без разрешения властей получателю грозит штраф в двойном размере гранта. Контролируемый «Грузинской мечтой» парламент принял соответствующие изменения в апреле.



В правящей партии заявляют, что эти шаги направлены на защиту государственных институтов от «вмешательства извне» и попыток дестабилизации. Однако критики считают, что власти борются с неугодными СМИ и НПО.





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