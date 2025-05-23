

Арест Зураба Джапаридзе вызвал резкую критику «Грузинской мечты» на Западе

23.05.2025 10:35





Арест одного из лидеров оппозиционной «Коалиции за перемены» и основателя партии «Гирчи – Больше свободы» Зураба Джапаридзе вызвал волну осуждения со стороны западных политиков и международных организаций. Жесткие оценки последовали преимущественно от давних критиков правящей партии «Грузинская мечта». Они расценивают задержание как политически мотивированное и требуют немедленного освобождения оппозиционного политика, а также санкций против грузинских властей.



Особенно резко выступил Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE), к которому принадлежит партия Джапаридзе. Там считают, что арест Джапаридзе свидетельствует о «продолжающейся эрозии демократических ценностей и свобод в Грузии». По их оценке, Джапаридзе оказался за решеткой за «смелое противостояние политически мотивированной комиссии, чьей долгосрочной целью является роспуск оппозиции» в стране.



«Мы рассматриваем этот шаг как очередное доказательство того, что правительство «Грузинской мечты» боится продолжающихся протестов и растущего общественного давления. Мы призываем правительство «Грузинской мечты» соблюдать свои обязательства по международному праву, немедленно освободить Джапаридзе, снять с него все обвинения и вернуть Грузию на европейский путь, который выбрал грузинский народ и которого требует грузинская конституция», — говорится в обращении ALDE.



К заявлению присоединилась вице-президент ALDE, депутат Верховной Рады Украины Евгения Кравчук. Она назвала арест «вопиющим нападением на демократию» и выразила солидарность с грузинским обществом.



«Украина глубоко понимает борьбу грузинского народа — борьбу за свободу, достоинство и европейское будущее. Мы полностью солидарны с Грузией и будем продолжать поддерживать ее на пути в Европу до тех пор, пока это будущее не станет реальностью», — написала Кравчук в соцсети X.



С похожими заявлениями выступили депутаты из Эстонии, Литвы, Великобритании и США. Глава внешнеполитического комитета парламента Эстонии Марко Михкельсон заявил, что «диктатура в Грузии совершила очередное преступление против справедливости, демократии и верховенства закона» и призвал к санкциям против «режима Иванишвили».



Литовские евродепутаты Раса Юкнявичене и Пятрас Ауштрявичюс осудили арест как «позорный пример политических репрессий». Юкнявичене заявила, что «жестокость режима «Грузинской мечты» продолжает нарастать» и призвала ЕС и его государства-члены ввести санкции.



Британский либерал-демократ Джеймс Макклири, ранее уже предлагавший ввести санкции против Иванишвили за подрыв демократии, написал, что «Грузия продолжает катиться по скользкой дорожке репрессий», а арест Джапаридзе — это «очередная черта, которую режим перешел».



Член Палаты представителей США Джо Уилсон, автор законопроекта MEGOBARI Act, предусматривающего санкции против руководства Грузии, назвал арест Джапаридзе «прецедентом, открывающим путь к массовым посадкам всей оппозиции». По его словам, для «Грузинской мечты» «это следующий шаг к консолидации власти и передаче страны Китаю и Ирану»



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В начале года Джапаридзе и еще 48 оппозиционных депутатов отказались от своих парламентских мандатов, заявив о фальсификации выборов осенью 2024 года. Они отказались участвовать в работе парламентской комиссии, расследующей деятельность правительства Михаила Саакашвили, в знак протеста.



Именно отказ от сотрудничества стал поводом для возбуждения уголовного дела. Суд назначил Джапаридзе залог в размере 22 тысяч лари, который он не внес в срок. 22 мая суд заменил залог на заключение под стражу — прокуратура настояла на этом решении.



Ранее подобные меры применялись и к другим оппозиционным политикам. Бывший министр обороны Ираклий Окруашвили уже арестован за неуплату залога. По действующему закону, отказ от дачи показаний парламентской комиссии





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