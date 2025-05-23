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Глава правительства АР Абхазия Леван Мгалоблишвили подал в отставку


23.05.2025   11:21


Председатель правительства Автономной Республики Абхазия Леван Мгалоблишвили подал в отставку.

По имеющимся данным, Левана Мгалоблишвили на этом посту сменит Зураб Чиквиладзе.

Зураб Чиквиладзе
Дата рождения: 23.12.1966

Образование:

1995 г. — курс Европейского института государственного управления для государственных служащих, Маастрихт

1990 - Тбилисский государственный университет им. Ив. Джавахишвили, исторический факультет, специальность «Политология»


Работа/Должность

2021 - настоящее время - Депутат Тбилисского городского совета 7-го созыва.
Избирательная форма: Мажоритарная
«Грузинская мечта — Демократическая Грузия»

2014 -2021 - Глава Чугуретского района Тбилиси

2012-2014 - ООО «Гизини» - Учредитель и директор

2009-2012 - Строительная компания «Аксис» - Директор торгово-делового центра

2005-2009 гг. – ООО «Феррум» – генеральный директор.

2001-2005 - ООО «Профкурорт» - Управляющий директор

1998-1999 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Республике Армения.

1996-1998 гг. - старший советник посольства Грузии в Российской Федерации.

1994-1996 - Межпарламентская Ассамблея СНГ - Полномочный представитель Грузии, заместитель Генерального секретаря

1993-1994 - Парламент Грузии - Помощник спикера

1992-1993 - Парламент Грузии - Ведущий специалист

1991-1992 - Государственный Совет Грузии - Секретарь Комиссии по делам молодежи

1991 – «Грузинский институт экономического развития и бизнеса», курс политологии – преподаватель

Деятельность: Кандидат в мажоритарные депутаты Чугуретского района, председатель комиссии по здравоохранению и социальным вопросам, член комиссии по образованию и культуре.


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