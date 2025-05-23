|
|
|
Глава правительства АР Абхазия Леван Мгалоблишвили подал в отставку
23.05.2025 11:21
Председатель правительства Автономной Республики Абхазия Леван Мгалоблишвили подал в отставку.
По имеющимся данным, Левана Мгалоблишвили на этом посту сменит Зураб Чиквиладзе.
Зураб Чиквиладзе
Дата рождения: 23.12.1966
Образование:
1995 г. — курс Европейского института государственного управления для государственных служащих, Маастрихт
1990 - Тбилисский государственный университет им. Ив. Джавахишвили, исторический факультет, специальность «Политология»
Работа/Должность
2021 - настоящее время - Депутат Тбилисского городского совета 7-го созыва.
Избирательная форма: Мажоритарная
«Грузинская мечта — Демократическая Грузия»
2014 -2021 - Глава Чугуретского района Тбилиси
2012-2014 - ООО «Гизини» - Учредитель и директор
2009-2012 - Строительная компания «Аксис» - Директор торгово-делового центра
2005-2009 гг. – ООО «Феррум» – генеральный директор.
2001-2005 - ООО «Профкурорт» - Управляющий директор
1998-1999 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Республике Армения.
1996-1998 гг. - старший советник посольства Грузии в Российской Федерации.
1994-1996 - Межпарламентская Ассамблея СНГ - Полномочный представитель Грузии, заместитель Генерального секретаря
1993-1994 - Парламент Грузии - Помощник спикера
1992-1993 - Парламент Грузии - Ведущий специалист
1991-1992 - Государственный Совет Грузии - Секретарь Комиссии по делам молодежи
1991 – «Грузинский институт экономического развития и бизнеса», курс политологии – преподаватель
Деятельность: Кандидат в мажоритарные депутаты Чугуретского района, председатель комиссии по здравоохранению и социальным вопросам, член комиссии по образованию и культуре.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна