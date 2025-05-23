

Глава правительства АР Абхазия Леван Мгалоблишвили подал в отставку

23.05.2025 11:21





Председатель правительства Автономной Республики Абхазия Леван Мгалоблишвили подал в отставку.



По имеющимся данным, Левана Мгалоблишвили на этом посту сменит Зураб Чиквиладзе.



Зураб Чиквиладзе

Дата рождения: 23.12.1966



Образование:



1995 г. — курс Европейского института государственного управления для государственных служащих, Маастрихт



1990 - Тбилисский государственный университет им. Ив. Джавахишвили, исторический факультет, специальность «Политология»





Работа/Должность



2021 - настоящее время - Депутат Тбилисского городского совета 7-го созыва.

Избирательная форма: Мажоритарная

«Грузинская мечта — Демократическая Грузия»



2014 -2021 - Глава Чугуретского района Тбилиси



2012-2014 - ООО «Гизини» - Учредитель и директор



2009-2012 - Строительная компания «Аксис» - Директор торгово-делового центра



2005-2009 гг. – ООО «Феррум» – генеральный директор.



2001-2005 - ООО «Профкурорт» - Управляющий директор



1998-1999 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Республике Армения.



1996-1998 гг. - старший советник посольства Грузии в Российской Федерации.



1994-1996 - Межпарламентская Ассамблея СНГ - Полномочный представитель Грузии, заместитель Генерального секретаря



1993-1994 - Парламент Грузии - Помощник спикера



1992-1993 - Парламент Грузии - Ведущий специалист



1991-1992 - Государственный Совет Грузии - Секретарь Комиссии по делам молодежи



1991 – «Грузинский институт экономического развития и бизнеса», курс политологии – преподаватель



Деятельность: Кандидат в мажоритарные депутаты Чугуретского района, председатель комиссии по здравоохранению и социальным вопросам, член комиссии по образованию и культуре.





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