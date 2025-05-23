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Натали Луазо: Грузия становится новой Беларусью? Что мы делаем?
23.05.2025 11:31
Грузия становится новой Беларусью? Что мы делаем? - так евродепутат Натали Луазо откликается на арест оппозиционного лидера Зураба Джапаридзе.
«Грузия становится новой Беларусью? Что мы делаем?" - пишет Луазо на своей странице X.
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