

Натали Луазо: Грузия становится новой Беларусью? Что мы делаем?

23.05.2025 11:31





Грузия становится новой Беларусью? Что мы делаем? - так евродепутат Натали Луазо откликается на арест оппозиционного лидера Зураба Джапаридзе.



«Грузия становится новой Беларусью? Что мы делаем?" - пишет Луазо на своей странице X.





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