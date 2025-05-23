

Зурабишвили: Я не сожалею и не отрицаю того, что говорила о помиловании Саакашвили, но мне жалко его по-человечески

23.05.2025 11:50





«Вопрос освобождения Михаила Саакашвили из тюрьмы сегодня полностью связан со сменой нынешнего режима», — об этом заявила бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире телеканала «ТВ Формула».



Саломе Зурабишвили ответила на вопрос журналиста о том, почему она не помиловала Михаила Саакашвили и сожалеет ли об этом сегодня. Бывший президент отметила, что не жалеет, так как помилование не принесло бы никакого результата.



«Нельзя сказать, что я сожалею, потому что это не дало бы результата. Это должно быть понятно всем. Правовая ситуация была такова, что ни помилование, ни его отсутствие ничего не изменили бы. Было второе, третье дело, и процессы продолжались бы. Он бы не вышел на свободу ни на один день. Второй момент — это моё моральное решение, которое я не обязана объяснять, но скажу, что для меня как для президента это решение, несмотря на то, что ему противилась половина страны, было приемлемым с моей моральной точки зрения. Третье — сегодня я ни о чём не жалею и не отказываюсь от своих слов, но сегодня мне действительно жаль его. Это непонятная ситуация. По-человечески мне было жаль его и раньше, и я пыталась, пока ещё поддерживала какие-то отношения с действующим правительством, убедить их, чтобы как к президенту относились к нему иначе, чтобы выпустили его с браслетом, как это происходит в демократических, цивилизованных странах, а не таким путём, как это делается сейчас. Сегодня у меня нет никакой связи и общения. И нужно сказать, чтобы это поняли и те, кто защищает Саакашвили: вопрос его освобождения сейчас полностью связан со сменой режима. Всё, что делается и что вызывает конфликты среди оппозиции, что создаёт темы, неприемлемые для всех, ослабляет оппозицию и общее стремление, которое мы все разделяем — сменить этот режим и добиться справедливых решений», — заявила Зурабишвили.







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