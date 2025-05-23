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Омбудсмен: задержанные 22 мая сообщили о применении чрезмерной силы со стороны полиции
23.05.2025 11:52
Двое человек, задержанных в административном порядке возле здания Тбилисского городского суда 22 мая, заявляют о применении чрезмерной силы и жестоком обращении со стороны полиции, говорится в заявлении Народного защитника Грузии.
«22 мая представители Народного защитника посетили двух лиц, которые были административно задержаны около Тбилисского городского суда. Задержанные сообщили о возможном применении чрезмерной силы и жестоком обращении со стороны полиции.
У одного из них на теле были видны телесные повреждения, в основном отеки, покраснения, синяки и царапины на конечностях. Офис Народного защитника уже обратился в Специальную следственную службу для надлежащего правового реагирования на факты жестокого обращения и продолжит следить за текущим судебным разбирательством.
Информацию о фактах нарушения прав человека вы можете предоставить нам, позвонив на горячую линию Офиса Народного защитника — 1481», — говорится в заявлении Народного защитника.
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