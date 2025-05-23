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Коррупция в Грузии: меньше дел в госсекторе, больше приговоров в бизнесе


23.05.2025   11:54


В 2024 году прокуратура Грузии начала расследование по 155 делам, связанным с коррупцией в государственном секторе — это наименьший показатель за последние четыре года. Количество обвиняемых по этим делам сократилось почти вдвое по сравнению с 2023 годом — со 153 до 83 человек.

Такие данные содержатся в ежегодном отчете прокуратуры, сообщает bm.ge.

Наиболее часто чиновников привлекали к ответственности за служебный подлог (28 случаев), халатность (17) и получение взятки (11).

36% всех фигурантов — работники органов местного самоуправления, что может указывать на системность коррупционных преступлений в этой сфере.

Среди обвиняемых всего девять сотрудников правоохранительных органов. Одновременно единичны дела в отношении топ-чиновников. В 2024 году из этого ранга под следствие попали только начальник и заместителя начальника одного из подразделений МВД.

В то же время в частном секторе число приговоров по коррупционным делам увеличилось более чем в два раза — с 39 в 2023 году до 87 в 2024. Всего за год начали 66 расследований, обвинения выдвинули против 105 человек.

Эта статистика может говорить как о более активной работе прокуратуры в частном секторе, так и о возможном росте правонарушений в бизнес-среде


Источник: Новости - Грузия
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