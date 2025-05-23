

Лукашенко: «Мы за то, чтобы и осетины, и абхазцы жили в мире с грузинами»

23.05.2025 11:57





«Мы за то, чтобы и осетины, и абхазцы жили в мире с грузинами», – об этом белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко заявил в связи с назначением Николая Рогащука послом Беларуси в Грузии.



До настоящего времени Николай Рогащук занимал пост заместителя управляющего делами президента.



«У нас сдвинулись отношения в лучшую сторону. Я очень доволен, что это произошло. Грузины к нам очень хорошо относятся. Очень ценят наш народ. Да и к руководству страны более-менее нормальное отношение. Да, им в головы вбивали, что мы там противники, соперники и чуть ли не враги. Мы для грузинского народа никогда противниками не были. Мы за то, чтобы и осетины, и абхазцы жили в мире с грузинами. Как (это будет), они уже там определятся – в одном государстве вместе, федеративном или как-то, это их вопрос. Мы туда не лезем, не вмешиваемся. Надо делать так, как лучше для людей. Это наша позиция», – сказал Лукашенко.



«Естественно, когда-то приходит время замены послов. Принято решение о том, что на этом новом этапе нужен новый, очень активный человек. Поэтому принято решение о направлении вас в Грузию послом», – добавил он.



Беларусь официально не признаёт независимость оккупированных Россией грузинских регионов - Абхазии и Цхинвальского региона/т.н. Южной Осетии.





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