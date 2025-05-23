Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Папуашвили: Тревожно, что посольства ЕС и Швеции не реагируют на поощрение экстремизма деньгами их граждан


23.05.2025   13:38


Называть избранную народом власть «нелегитимной», наряду с дезинформацией является отрицанием демократических институтов, а цель непризнания демократии - это создание идеологической базы для экстремизма, - пишет в соцсети спикер парламента Шалва Папуашвили.

Как заявляет Шалва Папуашвили, вызывает тревогу, что посольства Евросоюза и Швеции не реагируют на поощрение экстремизма на деньги их граждан.

«Упоминание избранной народом власти как «нелегитимной», наряду с дезинформацией, является отрицанием демократических институтов. А цель непризнания демократии - это создание идеологической базы для экстремизма.

НПО «Международная прозрачность Грузия», зарегистрированная в Эстонии, имеет наибольшее финансирование от Еврокомиссии и бюджета Швеции. Тревожно, что посольства ЕС и Швеции не реагируют на поощрение экстремизма деньгами их граждан. Ответственное донорство — это не выбор, а международное правовое обязательство, подкрепленное Парижской декларацией «об эффективности помощи». Его нарушение является нарушением международного порядка, основанного на правилах.

P.S. Чтобы исключить спекуляции, тут же скажу, что это не «плохой разговор» и не «нападение», а «обоснованная критика», требующая ответа», — пишет Шалва Папуашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна