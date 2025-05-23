

Папуашвили: Тревожно, что посольства ЕС и Швеции не реагируют на поощрение экстремизма деньгами их граждан

23.05.2025 13:38





Называть избранную народом власть «нелегитимной», наряду с дезинформацией является отрицанием демократических институтов, а цель непризнания демократии - это создание идеологической базы для экстремизма, - пишет в соцсети спикер парламента Шалва Папуашвили.



Как заявляет Шалва Папуашвили, вызывает тревогу, что посольства Евросоюза и Швеции не реагируют на поощрение экстремизма на деньги их граждан.



«Упоминание избранной народом власти как «нелегитимной», наряду с дезинформацией, является отрицанием демократических институтов. А цель непризнания демократии - это создание идеологической базы для экстремизма.



НПО «Международная прозрачность Грузия», зарегистрированная в Эстонии, имеет наибольшее финансирование от Еврокомиссии и бюджета Швеции. Тревожно, что посольства ЕС и Швеции не реагируют на поощрение экстремизма деньгами их граждан. Ответственное донорство — это не выбор, а международное правовое обязательство, подкрепленное Парижской декларацией «об эффективности помощи». Его нарушение является нарушением международного порядка, основанного на правилах.



P.S. Чтобы исключить спекуляции, тут же скажу, что это не «плохой разговор» и не «нападение», а «обоснованная критика», требующая ответа», — пишет Шалва Папуашвили.





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