

Хидашели: Арест Джапаридзе - классический случай политической расправы и тюремного заключения

23.05.2025 13:51





Если когда-нибудь, годы спустя, кто-то спросит, когда в Грузии наступила диктатура, можете смело ответить, что это произошло 22 мая 2025 года, - об этом основатель организации «Гражданская идея» Тина Хидашели заявила на совместном брифинге неправительственных организаций.



По оценке Хидашели, арест одного из лидеров «Коалиции за перемены» Зураба Джапаридзе, «является классическим случаем политической расправы».



«Число политических заключенных в Грузии растет с каждым днем. В этой стране люди каждый день отправляются в тюрьму, потому что думают иначе, потому что у них есть смелость противостоять режиму и они не смиряются с искусственно созданными ложными нарративами, которые придумывает «Грузинская мечта».



Случай Зураба Джапаридзе принципиально важен для всего грузинского общества и международного сообщества, чтобы оказаться в центре особого внимания. Потому что он действующий политический лидер. Это классический случай политической расправы и тюремного заключения.



Впервые в истории Грузии мы можем сказать, что получили в грузинской тюрьме действующего политика. Такого в Грузии еще не было. Если бы он не покинул парламент, у нас в тюрьме был бы член парламента, потому что он не подчинился режиму», - заявила Хидашели.



По ее словам, мы видим типичную, классическую политическую расправу, «поэтому этот режим опасен».



«Если кто-то когда-нибудь, годы спустя, спросит, когда в Грузии наступила диктатура, можете смело ответить, что это произошло 22 мая 2025 года», — сказала Тина Хидашели.





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