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В Стокгольме состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню независимости Грузии
23.05.2025 14:17
В честь Дня независимости Грузии в Королевском саду Розендаль в Стокгольме состоялось праздничное мероприятие, организованное посольством Грузии.
Гостей мероприятия встретил чрезвычайный и полномочный посол Грузии Ираклий Хуцураули, который выступил с приветственной речью перед собравшимися. Посол остановился на исторических отношениях Грузии и Швеции, приоритетах внешней политики Грузии и достижениях страны.
Вечер открылся живым исполнением гимнов Грузии и Швеции. Были представлены грузинские традиционные танцы и грузинские песни в исполнении шведских музыкантов. Приглашенные на мероприятие гости имели возможность продегустировать традиционные грузинские блюда и вина.
В мероприятии приняли участие представители законодательной и исполнительной власти Швеции, дипломатического корпуса, аккредитованного в Швеции, СМИ, научных кругов, грузинской диаспоры.
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