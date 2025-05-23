

В Стокгольме состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню независимости Грузии

23.05.2025 14:17





В честь Дня независимости Грузии в Королевском саду Розендаль в Стокгольме состоялось праздничное мероприятие, организованное посольством Грузии.



Гостей мероприятия встретил чрезвычайный и полномочный посол Грузии Ираклий Хуцураули, который выступил с приветственной речью перед собравшимися. Посол остановился на исторических отношениях Грузии и Швеции, приоритетах внешней политики Грузии и достижениях страны.



Вечер открылся живым исполнением гимнов Грузии и Швеции. Были представлены грузинские традиционные танцы и грузинские песни в исполнении шведских музыкантов. Приглашенные на мероприятие гости имели возможность продегустировать традиционные грузинские блюда и вина.



В мероприятии приняли участие представители законодательной и исполнительной власти Швеции, дипломатического корпуса, аккредитованного в Швеции, СМИ, научных кругов, грузинской диаспоры.







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