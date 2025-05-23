Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Стокгольме состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню независимости Грузии


23.05.2025   14:17


В честь Дня независимости Грузии в Королевском саду Розендаль в Стокгольме состоялось праздничное мероприятие, организованное посольством Грузии.

Гостей мероприятия встретил чрезвычайный и полномочный посол Грузии Ираклий Хуцураули, который выступил с приветственной речью перед собравшимися. Посол остановился на исторических отношениях Грузии и Швеции, приоритетах внешней политики Грузии и достижениях страны.

Вечер открылся живым исполнением гимнов Грузии и Швеции. Были представлены грузинские традиционные танцы и грузинские песни в исполнении шведских музыкантов. Приглашенные на мероприятие гости имели возможность продегустировать традиционные грузинские блюда и вина.

В мероприятии приняли участие представители законодательной и исполнительной власти Швеции, дипломатического корпуса, аккредитованного в Швеции, СМИ, научных кругов, грузинской диаспоры.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна