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Представительство ЕС подтверждает, что члену дипмиссии было отказано во въезде в Грузию
23.05.2025 14:19
Представительство Европейского Союза подтверждает, что Саймону Вандербруку – члену дипмиссии ЕС, который работает в Грузии с сентября 2024 года, было отказано во въезде в страну.
«21 мая по прибытии в аэропорт Тбилиси члену делегации ЕС было отказано во въезде в страну. Отказ во въезде должным образом аккредитованному члену делегации ЕС противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях и другим соответствующим нормам, которые Грузия обязана соблюдать.
В связи с этим в Министерство иностранных дел Грузии была направлена вербальная нота. Грузинские власти выразили искренние извинения за досадный инцидент и подтвердили, что сотрудник может вернуться на свое рабочее место», — говорится в заявлении.
Позже заявление сделали и в МИД Грузии. В ведомстве заявили, что «имело место техническое недоразумение».
«По данному вопросу у нас состоялось общение с представителями Европейского союза, которым всё было разъяснено, и вопрос исчерпан», – отметили в ведомстве.
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