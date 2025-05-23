

Представительство ЕС подтверждает, что члену дипмиссии было отказано во въезде в Грузию

23.05.2025 14:19





Представительство Европейского Союза подтверждает, что Саймону Вандербруку – члену дипмиссии ЕС, который работает в Грузии с сентября 2024 года, было отказано во въезде в страну.



«21 мая по прибытии в аэропорт Тбилиси члену делегации ЕС было отказано во въезде в страну. Отказ во въезде должным образом аккредитованному члену делегации ЕС противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях и другим соответствующим нормам, которые Грузия обязана соблюдать.



В связи с этим в Министерство иностранных дел Грузии была направлена ​​вербальная нота. Грузинские власти выразили искренние извинения за досадный инцидент и подтвердили, что сотрудник может вернуться на свое рабочее место», — говорится в заявлении.



Позже заявление сделали и в МИД Грузии. В ведомстве заявили, что «имело место техническое недоразумение».



«По данному вопросу у нас состоялось общение с представителями Европейского союза, которым всё было разъяснено, и вопрос исчерпан», – отметили в ведомстве.





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