

Цулукиани: я смеюсь над методами политической борьбы, для победы над нашим правительством

23.05.2025 14:21





«Я много смеюсь над методами политической борьбы, над этими глупыми стратегиями, если их можно так назвать, которые мы видим на улицах или за улицами, для победы над нашим правительством», — заявила на заседании спорной парламентской комиссии её председатель Теа Цулукиани.



«Нужно немного больше ума и размышлений, потому что сегодня те экстремистские группы, которые борются с правительством «Грузинской мечты», даже не подкреплены моралью, потому что, если вы вступаете в политическую борьбу, вы должны быть правы, вы должны бороться за правду.



За Саакашвили, за изнасилование людей вениками, мы никого не вернем к власти, а если вы боретесь за это возвращение, то это не праведная борьба… Первым критерием является то, что борьба, в которую вы вступаете, должна быть справедливой борьбой, борьбой за истину, борьбой за что-то лучшее. Это требует немного большего интеллекта, опыта, и нельзя позволять бесстыдному политику, у которого за плечами только вред и ничего хорошего, использовать себя.



Поэтому я хочу, чтобы все знали, что так называемые стратегии, которые используют политические оппоненты, смехотворны. Мы, «Грузинская Мечта», будем бороться с их усилиями в рамках этой комиссии, чтобы такие вещи – институт изнасилования заключенных вениками не возвращался», — заявила Цулукиани.





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