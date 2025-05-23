

Лукашенко: Грузины к нам хорошо относятся, к руководству страны нормальное отношение

23.05.2025 14:25





Мы для грузинского народа никогда противниками не были. Мы за то, чтобы и осетины, и абхазцы жили в мире с грузинами. Как они уже там определятся - это их вопросы, – так президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к Николаю Рогащуку, назначенному Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Грузии.



По его словам, отношения между Грузией и Беларусью улучшились.



«У нас сдвинулись отношения в лучшую сторону. Я очень доволен, что это произошло. Грузины к нам очень хорошо относятся. Очень ценят наш народ. Да и к руководству страны более-менее нормальное отношение. Да, им в головы вбивали, что мы там противники, соперники и чуть ли не враги. Мы для грузинского народа никогда противниками не были. Мы за то, чтобы и осетины, и абхазцы жили в мире с грузинами. Как они уже там определятся - это их вопросы. Мы туда не лезем, не вмешиваемся. Надо делать так, как лучше для людей. Это наша позиция», - отметил Лукашенко.





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