|
|
|
МИД Грузии назвал «техническим недоразумением» отказ сотруднику представительства ЕС во въезде в страну
23.05.2025 14:57
В МИД Грузии заявили, что возникло недоразумение относительно въезда в Грузию члена делегации Евросоюза Саймона Вандербрука.
Как поясняет МИД, они связались с Евросоюзом, и вопрос был исчерпан.
«Произошло техническое недоразумение. Мы связались со стороной ЕС по этому поводу, они дали разъяснения, и вопрос был исчерпан», — заявили в министерстве.
Ранее представительство Евросоюза в Грузии подтвердило, что 21 мая члену делегации ЕС Саймону Вандербруку было отказано во въезде в аэропорт Тбилиси. По их заявлению, в Министерство иностранных дел была направлена нота по данному вопросу, и власть Грузии принесла устные извинения.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна