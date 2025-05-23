

МИД Грузии назвал «техническим недоразумением» отказ сотруднику представительства ЕС во въезде в страну

23.05.2025 14:57





В МИД Грузии заявили, что возникло недоразумение относительно въезда в Грузию члена делегации Евросоюза Саймона Вандербрука.



Как поясняет МИД, они связались с Евросоюзом, и вопрос был исчерпан.



«Произошло техническое недоразумение. Мы связались со стороной ЕС по этому поводу, они дали разъяснения, и вопрос был исчерпан», — заявили в министерстве.



Ранее представительство Евросоюза в Грузии подтвердило, что 21 мая члену делегации ЕС Саймону Вандербруку было отказано во въезде в аэропорт Тбилиси. По их заявлению, в Министерство иностранных дел была направлена ​​нота по данному вопросу, и власть Грузии принесла устные извинения.







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