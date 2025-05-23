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Представительство ЕС: Власти Грузии приносят извинения за унизительный инцидент с Саймоном Вандербруком


23.05.2025   15:01


Представительство Евросоюза в Грузии подтверждает, что 21 мая члену делегации ЕС Саймону Вандербруку было отказано во въезде в Тбилисском аэропорту.

Как заявляют в представительстве ЕС, по данному вопросу Министерство иностранных дел Грузии принесло извинения и подтвердило, что приветствует возвращение члена делегации на свою рабочую позицию.

«Делегация Евросоюза в Грузии подтверждает, что 21 мая члену делегации ЕС Саймону Вандербруку было отказано во въезде в Тбилисском аэропорту. Отказ во въезде аккредитованному члену делегации ЕС противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях и другим соответствующим нормам, уважение к которым Грузия обязалась соблюдать. По этому вопросу в Министерство иностранных дел была направлена нота. Власти Грузии в устной форме извинились за этот унизительный инцидент и подтвердили, что приветствуют возвращение члена делегации на свою рабочую позицию», — говорится в заявлении представительства ЕС.


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