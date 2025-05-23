

Лидеры ЕНД проводят встречу с Павлом Герчинским

23.05.2025 16:09





Председатель «Национального движения» Тина Бокучава и Зураб Чиаберашвили проводят встречу с послом ЕС в Грузии Павлом Герчинским в посольстве ЕС.



Как сообщила журналистам Тина Бокучава, на встрече с послом будет обсуждаться ряд вопросов, в том числе задержание Зураба Джапаридзе.



«В то же время самым важным вопросом является территориальная целостность нашей страны. Как вы знаете, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас заявила, что ЕС снимает санкции с Сирии, которые действовали в течение многих лет, и президент Дональд Трамп сказал то же самое», — заявила Тина Бокучава.



По ее словам, одним из главных вопросов с послом ЕС станет отзыв признания оккупированных регионов сирийскими властями.





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