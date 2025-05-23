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В партии Гахария считают, что протесты за перевыборы должны перерасти в социальные протесты
23.05.2025 17:17
Уличные протесты должны перерасти в целенаправленные социальные протесты — считают в партии бывшего премьер-министра Гиорги Гахариа «За Грузию».
«Ярким примером этого является протест в городе Чиатура, куда лидеры нашей партии приехали выразить солидарность с трудящимися. А процесс, происходящий сегодня в центре Тбилиси, похоже, стал более «элитарным» и не охватывает наиболее уязвимые социальные группы.
Для достижения реальных результатов необходимо, чтобы протест высветил также реальные проблемы, затрагивающие каждого рядового гражданина Грузии, такие как экономические проблемы, рост цен, низкая заработная плата и пенсия, наркомания и другие социальные трудности».
Как оппозиция относится к уличным протестам? Ниже комментарии оппозиционных партий и коалиций.
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