

В партии Гахария считают, что протесты за перевыборы должны перерасти в социальные протесты

23.05.2025 17:17





Уличные протесты должны перерасти в целенаправленные социальные протесты — считают в партии бывшего премьер-министра Гиорги Гахариа «За Грузию».



«Ярким примером этого является протест в городе Чиатура, куда лидеры нашей партии приехали выразить солидарность с трудящимися. А процесс, происходящий сегодня в центре Тбилиси, похоже, стал более «элитарным» и не охватывает наиболее уязвимые социальные группы.



Для достижения реальных результатов необходимо, чтобы протест высветил также реальные проблемы, затрагивающие каждого рядового гражданина Грузии, такие как экономические проблемы, рост цен, низкая заработная плата и пенсия, наркомания и другие социальные трудности».



Как оппозиция относится к уличным протестам? Ниже комментарии оппозиционных партий и коалиций.





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