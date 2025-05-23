

Бокучава: На встрече с Павлом Герчинским мы подняли вопрос ареста Зуры Джапаридзе и политических репрессий

23.05.2025 17:48





По заявлению лидера «Единства - Национального движения» Тины Бокучава, на встрече с послом ЕС в Грузии Павлом Герчинским они говорили об аресте одного из лидеров «Коалиции за перемены» Зураба Джапаридзе и репрессиях.



Кроме того, после встречи Бокучава воздержалась говорить о позиции посла, хотя отметила, что одной из тем разговора с Павлом Герчинским был вопрос отзыва новым сирийским правительством признания оккупированных регионов Грузии.



«Я действительно не могу говорить о позиции посла. Могу повторить, какие вопросы мы поднимали - прежде всего, это арест Зуры Джапаридзе и в целом, политические репрессии, которые мы видим в стране, которые являются антинациональными и противоречат всему, что мы делали в течение многих лет, чтобы стать частью европейской цивилизации, не только цивилизационно, но и институционально, и вступить в ЕС. Мы также говорили об отзыве новыми властями Сирии признания наших оккупированных регионов. Этот вопрос также важен для ЕС», - сказала Бокучава.



По ее словам, над этим вопросом должна работать вся грузинская дипломатия.



«К сожалению, грузинская дипломатия и все государственные институты заняты только службой российскому режиму Иванишвили. Поэтому мы обязаны защищать интересы нашей страны», - сказала Бокучава.



Для справки, председатель «Единства - Национального движения» Тина Бокучава вместе с одним из лидеров партии Зурабом Чиаберашвили в офисе представительства ЕС в Грузии встретились с послом Евросоюза Павлом Герчинским.





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