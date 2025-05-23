

Посольство Великобритании: Задержание Зураба Джапаридзе является непропорциональной мерой, направленной на запугивание оппозиции

23.05.2025 18:25





«Соединенное Королевство глубоко обеспокоено предварительным заключением под стражу лидера грузинской оппозиции Зураба Джапаридзе. Его задержание является совершенно непропорциональной мерой, направленной на запугивание и принуждение к молчанию политической оппозиции», — говорится в заявлении посольства Великобритании в Грузии в соцсети.



Как говорится в заявлении дипмиссии, это еще одно свидетельство серьезного упадка демократии в Грузии.



«Соединенное Королевство глубоко обеспокоено предварительным заключением под стражу лидера грузинской оппозиции Зураба Джапаридзе. Его задержание является совершенно непропорциональной мерой, направленной на запугивание и принуждение к молчанию политической оппозиции. Наряду с принятием закона о запрете оппозиционных партий и заявлениями партии «Грузинская мечта» о признании оппозиционных партий неконституционными, это еще одно свидетельство серьезного упадка демократии в Грузии. Плюралистическая, многопартийная демократия является неотъемлемой частью евроатлантических ценностей. «Грузинская мечта» должна немедленно отменить эти антидемократические меры», — говорится в заявлении.







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