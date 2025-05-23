

Госминистр Теа Ахвледиани встретилась со специальным представителем МККК

23.05.2025 20:37





Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Теа Ахвледиани провела рабочую встречу со специальным представителем Международного комитета Красного Креста по делам пропавших без вести на Кавказе Аниес Коту.



По данным аппарата госминистра, Теа Ахвледиани акцентировала внимание на особой важности гуманитарного процесса поиска пропавших без вести в результате вооруженных действий 1990-х годов и российско-грузинской войны августа 2008 года, а также обеспечения его дальнейшей устойчивости.



«Стороны рассмотрели результаты интенсивного взаимодействия, в том числе актуальные вопросы продолжающегося процесса трансформации программы на основе выводов и рекомендаций стратегического исследования Международного Комитета Красного Креста (МККК); с учетом приоритетных направлений намечены конкретные дальнейшие шаги.



На встрече была выражена готовность продолжить совместную работу по дальнейшему повышению эффективности программы», — говорится в информации.







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