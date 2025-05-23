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В Грузию не пустили британского журналиста Уилла Нила
23.05.2025 20:58
В Грузию не пустили британского журналиста-фрилансера Уилла Нила, писавшего, в том числе, о возможных связях страны с Россией. Об этом сообщает организация «Репортеры без границ» (Reporters Without Borders, RSF).
Согласно заявлению RSF, Нил проживал в Грузии с 2022 года. После поездки в Великобританию он пытался вернуться в страну через сухопутную границу с Арменией 20 мая. Его задержали на контрольно-пропускном пункте на 45 минут, после чего уведомили об отказе во въезде «по иным причинам».
В организации связывают этот отказ с недавней статьей Нила о связях британской инвестиционной группы Hunnewell Partners, владеющей в Грузии телеканалом «Имеди» и рядом других активов, с российским бизнесменом Романом Абрамовичем, находящимся под санкциями ЕС. Одним из владельцев Hunnewell Partners является Ираклий Рухадзе — глава «Имеди», приближенный к миллиардеру-основателю ГМ Бидзине Иванишвили. Ни одно из этих имен в статье не упоминается.
После выхода материала, говорят в RSF, грузинские политики и провластные СМИ начали против журналиста «враждебную клеветническую кампанию». Члены правящей «Грузинской мечты» заявляли о связи Нила с «Deep state». «Имеди» обвинял журналиста в связях с оппозицией, а его статью называл «фантасмагорической теорией».
«Случай Уилла Нила ознаменовал новый этап в репрессиях направленных на иностранных журналистов в Грузии и наглядно демонстрирует явное неприятие любых независимых журналистских расследований, касающихся сфер, связанных с властью», — заявили в «Репортерах без границ».
Организация призвала власти Великобритании потребовать от правительства Грузии объяснений и привлечь его к ответственности за нарушение прав британского гражданина.
Отказы во въезде по «иным причинам» все чаще получают иностранные журналисты и правозащитники, ранее критиковавшие правящую партию «Грузинская мечта» или участвовавшие в антиправительственных мероприятиях.
Так, в марте на границе не пустили литовскую правозащитницу Регину Егорову-Аскерову, проживавшую в Грузии более 15 лет. В апреле аналогичный отказ получили французские журналисты Клеман Жирардо и Жера Шебо, также долгое время работавшие в стране.
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