

Трамп пригрозил Евросоюзу 50-процентными пошлинами с июня

23.05.2025 21:02





Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон может ввести 50-процентные пошлины на все товары из Евросоюза с 1 июня. Он написал об этом в своей соцсети Truth.



«Их мощные торговые барьеры, НДС, смехотворные штрафы для корпораций, немонетарные торговые ограничения, монетарные манипуляции, несправедливые и необоснованные судебные иски против американских компаний и многое другое привели к дефициту торгового баланса с США в размере более 250 000 000 долларов в год, что является абсолютно неприемлемым, — написал Трамп. — Наши переговоры с ними ни к чему не приводят!»



По его словам, рекомендованная пошлина не будет применяться к товарам, произведённым в Соединённых Штатах [из европейских комплектующих].



Заявление Трампа прозвучало за несколько часов до телефонных переговоров члена Еврокомиссии по вопросам торговли Мароша Шефчовича и торгового представителя США Джеймисона Грира и через несколько дней после выдвинутого ЕС Вашингтону предложения по взаимным уступкам в торговле, отмечает журнал Politico.



Газета Financial Times утверждает, что Грир планирует отвергнуть это предложение и требовать односторонних уступок.





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