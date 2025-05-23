

Жигимантас Павиленис: «Грузинский кошмар» совершает интеграцию в Россию и Беларусь

23.05.2025 21:40





Вместо интеграции в ЕС и НАТО «грузинский кошмар» совершает интеграцию в Россию и Беларусь. Об этом пишет заместитель председателя комитета по иностранным делам парламента Литвы Жигимантас Павиленис на сайте X.



«Незадолго до Дня независимости «грузинский кошмар» демонстрирует свою преданность России. Все больше признаков распространения российской оккупации внутри страны. Вместо интеграции в ЕС и НАТО «грузинский кошмар» совершает интеграцию в Россию и Беларусь», - пишет Павиленис





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