

Посол Норвегии: Грузия стоит на тревожном перепутье

23.05.2025 23:35





Посол Норвегии в Грузии Бергльот Ховланд заявляет, что Грузия стоит на «тревожном перепутье». Норвегия выражает глубокую обеспокоенность «давлением власти» Грузии на оппозицию.



Посол Ховланд в контексте задержания одного из лидеров «Коалиции за перемены» Зураба Джапаридзе и «репрессивных законов», касающихся политических партий, подчеркивает, что «нападки на демократию» неприемлемы.



«Норвегия глубоко обеспокоена давлением властей Грузии на оппозицию, включая аресты лидеров оппозиции, подобно Зурабу Джапаридзе, репрессивными законами, запрещающими политические партии. Это нападение на демократию неприемлемо. Грузия находится на тревожном перепутье», - пишет посол Норвегии в Грузии Бергльот Ховланд.





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