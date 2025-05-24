

Сенатор Джинн Шейхин: Арест Зураба Джапаридзе является ужасным и несправедливым

24.05.2025 11:14





Арест грузинского оппозиционного политика Зураба Джапаридзе является ужасным и несправедливым, - об этом в социальной сети Х пишет член комитета Сената США по иностранным делам Джинн Шейхин (Демократическая партия).



«Подобные действия в очередной раз доказывают, что Конгресс США должен поддержать грузинский народ в борьбе против подавления демократических институтов, осуществляемых правительством «Грузинской мечты»», - пишет Шейхин.



По словам сенатора, она всегда будет поддерживать грузинский народ в борьбе за демократию.



«В борьбе за демократию я всегда буду стоять рядом с отважным грузинским народом, и я горжусь, что принимаю участие в двухпартийных усилиях, »Акте MEGOBARI”, для поддержки евроатлантических устремлений Грузии», - отметила Джинн Шейхин.





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