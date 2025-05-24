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Amnesty International: Власти Грузии должны прекратить насилие и запугивание демонстрантов
24.05.2025 12:45
Власти Грузии должно прекратить насилие и запугивание демонстрантов. Об этом говорится в заявлении Amnesty International, распространенном организацией в социальной сети.
Как говорится в заявлении, обвинения в сексуальном насилии и незаконных обысках в отношении женщин со стороны полиции становятся все более частыми.
«На фоне антиправительственных протестов, охвативших Грузию, в адрес полиции все чаще звучат обвинения в сексуальном насилии и незаконных обысках в отношении женщин. Грузинские власти должны прекратить применять насилие и запугивание демонстрантов», — говорится в заявлении Amnesty International.
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