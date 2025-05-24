

В Берне состоялся официальный прием, посвященный Дню независимости Грузии

24.05.2025 12:48





В Берне состоялся официальный прием, посвященный Дню независимости Грузии. Информацию распространило Министерство иностранных дел.



21 мая в рамках мероприятия, организованного посольством Грузии в Швейцарской Конфедерации и Княжестве Лихтенштейн, состоялся концерт ансамбля «Рустави».



«Перед гостями выступил посол Грузии в Швейцарской Конфедерации и Княжестве Лихтенштейн Шота Гецадзе.



В мероприятии приняли участие представители федеральных агентств Швейцарии и дипломатического корпуса, аккредитованного в Швейцарии, а также грузинской диаспоры.



В рамках приема были разыграны билеты на прямые рейсы из Женевы и Цюриха в Тбилиси от авиакомпаний Edelweiss и EasyJet. Посольство Грузии угостило гостей грузинским вином и блюдами», — говорится в сообщении МИД.







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