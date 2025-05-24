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В Берне состоялся официальный прием, посвященный Дню независимости Грузии


24.05.2025   12:48


В Берне состоялся официальный прием, посвященный Дню независимости Грузии. Информацию распространило Министерство иностранных дел.

21 мая в рамках мероприятия, организованного посольством Грузии в Швейцарской Конфедерации и Княжестве Лихтенштейн, состоялся концерт ансамбля «Рустави».

«Перед гостями выступил посол Грузии в Швейцарской Конфедерации и Княжестве Лихтенштейн Шота Гецадзе.

В мероприятии приняли участие представители федеральных агентств Швейцарии и дипломатического корпуса, аккредитованного в Швейцарии, а также грузинской диаспоры.

В рамках приема были разыграны билеты на прямые рейсы из Женевы и Цюриха в Тбилиси от авиакомпаний Edelweiss и EasyJet. Посольство Грузии угостило гостей грузинским вином и блюдами», — говорится в сообщении МИД.


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