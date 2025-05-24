

Эрдоган поздравил Ираклия Кобахидзе с Днем независимости Грузии

24.05.2025 13:00





Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с Днем независимости Грузии. Информацию об этом распространяет Администрация правительства Грузии.



В поздравительном письме Эрдоган заострил внимание на стратегическом партнерстве между двумя странами.



«Уважаемый премьер-министр, дорогой друг, от себя лично и от имени турецкого народа сердечно поздравляю Вас и грузинский народ с Днем независимости Грузии.



Я верю, что наши страны, связанные стратегическим партнерством, будут и впредь, как и сейчас, прилагать совместные усилия для достижения успеха, стабильности и возрождения региона.



Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз пожелать вам здоровья и счастья, а дружественному народу Грузии — процветания», — говорится в поздравительном письме Эрдогана.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





