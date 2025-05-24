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Эрдоган поздравил Ираклия Кобахидзе с Днем независимости Грузии


24.05.2025   13:00


Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с Днем независимости Грузии. Информацию об этом распространяет Администрация правительства Грузии.

В поздравительном письме Эрдоган заострил внимание на стратегическом партнерстве между двумя странами.

«Уважаемый премьер-министр, дорогой друг, от себя лично и от имени турецкого народа сердечно поздравляю Вас и грузинский народ с Днем независимости Грузии.

Я верю, что наши страны, связанные стратегическим партнерством, будут и впредь, как и сейчас, прилагать совместные усилия для достижения успеха, стабильности и возрождения региона.

Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз пожелать вам здоровья и счастья, а дружественному народу Грузии — процветания», — говорится в поздравительном письме Эрдогана.


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