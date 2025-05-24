

В Варшаве состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню независимости Грузии

24.05.2025 14:33





В столице Польши Варшаве состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню независимости Грузии. Информацию распространяет Министерство иностранных дел.



Перед собравшимися выступила посол Грузии в Республике Польша Диана Жгенти. Посол рассказал об основных приоритетах и ​​устремлениях внешней политики Грузии. Особое внимание было уделено проблемам, стоящим перед нашей страной и экономическим проектам, включая транзитные коридоры.



В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, польского правительства и частного сектора, члены грузинской диаспоры и другие гости.







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