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В Варшаве состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню независимости Грузии
24.05.2025 14:33
В столице Польши Варшаве состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню независимости Грузии. Информацию распространяет Министерство иностранных дел.
Перед собравшимися выступила посол Грузии в Республике Польша Диана Жгенти. Посол рассказал об основных приоритетах и устремлениях внешней политики Грузии. Особое внимание было уделено проблемам, стоящим перед нашей страной и экономическим проектам, включая транзитные коридоры.
В мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, польского правительства и частного сектора, члены грузинской диаспоры и другие гости.
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