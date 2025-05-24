

Дания выражает обеспокоенность непропорциональными мерами, принятыми в отношении Зураба Джапаридзе

24.05.2025 15:35





Посол Дании в Грузии Анне Тофт Соренсен выразила обеспокоенность в связи с арестом Зураба Джапаридзе.



Как пишет дипломат в социальной сети, Дания поддерживает целенаправленные меры и совместные действия Европейского Союза в ответ на откат от демократии в Грузии.



«Дания выражает глубокую обеспокоенность несоразмерными мерами, принятыми против лидера грузинской оппозиции Зураба Джапаридзе, а также недавним принятием законодательства, целью которого является ограничение деятельности политической оппозиции. Дания поддерживает целенаправленные меры и совместные действия ЕС в ответ на откат Грузии от демократии», — написала посол Дании.



Для информации, 22 мая одному из лидеров «Коалиции за перемены» Зурабу Гирчи Джапаридзе мера пресечения свободы была изменена с залога на предварительное заключение. Прокуратура предъявила политику обвинение по статье 349 Уголовного кодекса, что означает «невыполнение требования Временной следственной комиссии парламента Грузии» и наказывается штрафом или лишением свободы на срок до одного года, лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет. Обвинение оппозиционному политику было предъявлено на основании соответствующего официального обращения Временной следственной комиссии в прокуратуру.







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