|
|
|
«Лело – Сильная Грузия»: Полная ответственность за нападение на Григола Гегелия будет возложена на «Грузинскую мечту»
24.05.2025 16:51
Коалиция «Лело – Сильная Грузии» прокомментировала нападение на секретаря по иностранным делам партии Григола Гегелия.
Как говорится в заявлении партии, от МВД страны они требуют начать немедленное расследование указанного происшествия и наказать нападавшего.
«Сегодня на секретаря по иностранным делам «Лело – Сильная Грузия», возле его дома, было совершено нападение. На месте бригадой скорой помощи ему была оказана первая медицинская помощь. На месте работают сотрудники МВД.
«Лело – Сильная Грузия» требует от МВД страны начать немедленное расследование указанного происшествия и наказать нападавшего. Полная ответственность за нападение на политика будет возложена на «Грузинскую мечту», как силу подстрекающую к ненависти в отношении политических оппонентов и покрывающую криминальных элементов!», - говорится в заявлении партии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна