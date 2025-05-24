

«Лело – Сильная Грузия»: Полная ответственность за нападение на Григола Гегелия будет возложена на «Грузинскую мечту»

24.05.2025 16:51





Коалиция «Лело – Сильная Грузии» прокомментировала нападение на секретаря по иностранным делам партии Григола Гегелия.



Как говорится в заявлении партии, от МВД страны они требуют начать немедленное расследование указанного происшествия и наказать нападавшего.



«Сегодня на секретаря по иностранным делам «Лело – Сильная Грузия», возле его дома, было совершено нападение. На месте бригадой скорой помощи ему была оказана первая медицинская помощь. На месте работают сотрудники МВД.



«Лело – Сильная Грузия» требует от МВД страны начать немедленное расследование указанного происшествия и наказать нападавшего. Полная ответственность за нападение на политика будет возложена на «Грузинскую мечту», как силу подстрекающую к ненависти в отношении политических оппонентов и покрывающую криминальных элементов!», - говорится в заявлении партии.





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