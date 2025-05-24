Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Лело – Сильная Грузия»: Полная ответственность за нападение на Григола Гегелия будет возложена на «Грузинскую мечту»


24.05.2025   16:51


Коалиция «Лело – Сильная Грузии» прокомментировала нападение на секретаря по иностранным делам партии Григола Гегелия.

Как говорится в заявлении партии, от МВД страны они требуют начать немедленное расследование указанного происшествия и наказать нападавшего.

«Сегодня на секретаря по иностранным делам «Лело – Сильная Грузия», возле его дома, было совершено нападение. На месте бригадой скорой помощи ему была оказана первая медицинская помощь. На месте работают сотрудники МВД.

«Лело – Сильная Грузия» требует от МВД страны начать немедленное расследование указанного происшествия и наказать нападавшего. Полная ответственность за нападение на политика будет возложена на «Грузинскую мечту», как силу подстрекающую к ненависти в отношении политических оппонентов и покрывающую криминальных элементов!», - говорится в заявлении партии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна