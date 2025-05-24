

Премьер Госсовета КНР поздравил Кобахидзе с Днем независимости Грузии

24.05.2025 17:50





Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян поздравил премьер-министра Ираклия Кобахидзе с Днем независимости Грузии, сообщает Администрация правительства Грузии.



В поздравительном письме Ли Цян уделил особое внимание развитию стратегического партнерства между двумя странами.



«Я хотел бы сердечно поздравить вас с Днем независимости Грузии и пожелать вам и грузинскому правительству всего наилучшего. В последние годы стратегическое партнерство Китая и Грузии сохраняет позитивную динамику, а двустороннее сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс, один путь» является плодотворным. Я готов вместе с вами приложить совместные усилия для обеспечения прочного прогресса взаимовыгодного сотрудничества и дальнейшего углубления китайско-грузинских отношений. Желаю Грузии процветания и счастья грузинскому народу», — говорится в поздравлении.







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