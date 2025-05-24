

Премьер-министр Казахстана поздравил Кобахидзе с Днем независимости Грузии

24.05.2025 17:51





Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов поздравил Премьер-министра Ираклия Кобахидзе с Днем независимости Грузии.



Как отмечено в поздравлении, Грузия является важным партнером Казахстана на Южном Кавказе.



«С удовлетворением хочу отметить, что сегодня Грузия, как государство, сделавшее важный шаг на пути всестороннего развития и занимающее достойное место на международной арене, является важным партнером Казахстана на Южном Кавказе.



Ваш официальный визит в Казахстан в феврале текущего года придал новый импульс развитию двусторонних отношений, в том числе укреплению сотрудничества в «Срединном коридоре».



Уверен, что наши отношения будут продолжаться в духе дружбы и взаимного уважения на благо наших народов. Желаю Вам здоровья и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а дружественному грузинскому народу – мира и процветания», – говорится в поздравительном послании Премьер-министра Казахстана.







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