

«Платформа сопротивления»: Единственной силой, которая устраивает провокации, является российский режим Иванишвили

25.05.2025 14:31





Нелегитимный режим «Грузинской мечты», являющийся главным источником насилия и нестабильности, не прекращает заявления, будто кто-то планирует провокационные действия 26 мая, — об этом говорится в заявлении «Платформы сопротивления».



В нем отмечается, что в День независимости Грузии многообразное грузинское общество собирается на проспекте Руставели с одной целью — отпраздновать День независимости.



«26 мая - важнейший день в истории Грузии. День, когда была провозглашена независимая Демократическая Республика Грузия, основанная на правах человека, верховенстве закона, на истинно грузинских, а значит, и европейских ценностях. Это торжественный день для каждого гражданина Грузии.



26 мая именно с этим духом мы собираемся на главном проспекте Грузии - вместе празднуем независимость Грузии и еще раз единогласно и громко заявляем, что наше поколение обязательно укрепит идею независимости и свободы нашей страны, вернет Грузии ее место в единой европейской семье.



Нелегитимный режим «Грузинской мечты», который является главным источником насилия и нестабильности, не прекращает заявления, будто 26 мая кто-то планирует провокационные действия.



Мы четко заявляем, что в День независимости Грузии многообразное грузинское общество собирается на проспекте Руставели с единственной целью - отпраздновать День независимости.



Единственной силой, которая устраивает провокации против собственных граждан и государства, является российский режим Иванишвили.



26 мая мы приглашаем всех на проспект Руставели. Отпразднуем вместе День независимости Грузии», - говорится в заявлении.





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