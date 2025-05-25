

Монархи Великобритании, Испании и Нидерландов поздравили Кавелашвили с Днем независимости Грузии

25.05.2025 14:45





Монархи Великобритании, Испании и Нидерландов поздравили президента Грузии Михаила Кавелашвили с Днем независимости страны, сообщает Администрация президента.



Король Соединенного Королевства Карл III пожелал гражданам Грузии мира, процветания и успехов.



Король Испании Филипп пожелал Михаилу Кавелашвили личного благополучия, а народу Грузии — мира и прогресса.



Король Нидерландов Виллем-Александр Клаус Георг Фердинанд передал Михаилу Кавелашвили наилучшие пожелания благополучия грузинскому народу.





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