

Си Цзиньпин поздравил Михаила Кавелашвили с Днем независимости Грузии

25.05.2025 14:46





Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил президента Грузии Михаила Кавелашвили с Днем независимости Грузии.



Согласно Администрации президента Грузии, в поздравительном письме Си Цзиньпина подчеркивается важность углубления дружественных отношений и стратегического партнерства между Грузией и Китаем.



«Господин Президент, по случаю Дня независимости Грузии я хотел бы выразить вам и всему грузинскому народу искренние поздравления и наилучшие пожелания».



Между Китаем и Грузией установились дружеские отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. Мы хорошие партнеры. В последние годы китайско-грузинские отношения испытали прогресс, углубились политические связи и укрепилось стратегическое сотрудничество.



Я придаю большое значение китайско-грузинским отношениям и готов работать с вами, чтобы поднять наше двустороннее партнерство на новый уровень.



Желаю вам здоровья и всего самого наилучшего. Желаю Грузии процветания, а грузинскому народу счастья», — говорится в поздравительном письме.







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