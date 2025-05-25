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Си Цзиньпин поздравил Михаила Кавелашвили с Днем независимости Грузии


25.05.2025   14:46


Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил президента Грузии Михаила Кавелашвили с Днем независимости Грузии.

Согласно Администрации президента Грузии, в поздравительном письме Си Цзиньпина подчеркивается важность углубления дружественных отношений и стратегического партнерства между Грузией и Китаем.

«Господин Президент, по случаю Дня независимости Грузии я хотел бы выразить вам и всему грузинскому народу искренние поздравления и наилучшие пожелания».

Между Китаем и Грузией установились дружеские отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. Мы хорошие партнеры. В последние годы китайско-грузинские отношения испытали прогресс, углубились политические связи и укрепилось стратегическое сотрудничество.

Я придаю большое значение китайско-грузинским отношениям и готов работать с вами, чтобы поднять наше двустороннее партнерство на новый уровень.

Желаю вам здоровья и всего самого наилучшего. Желаю Грузии процветания, а грузинскому народу счастья», — говорится в поздравительном письме.


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