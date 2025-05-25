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На площади Свободы в Тбилиси проходит подготовка к празднованию Дня независимости Грузии
25.05.2025 16:53
В Тбилиси, на площади Свободы, продолжается подготовка к главному мероприятию ко Дню Независимости. Сегодня прошла генеральная репетиция.
По данным пресс-службы Минобороны Грузии, в репетиции приняли участие вице-премьер-министр, министр обороны Ираклий Чиковани, первый заместитель министра Паата Патиашвили, а также другие представители руководства Сил обороны. Подготовкой военной церемонии руководил командующий Силами обороны генерал-лейтенант Георгий Матиашвили.
В репетиции, помимо личного состава Сил обороны, приняли участие новобранцы Национальной военной службы, которые 26 мая в торжественной обстановке примут военную присягу и вступят в ряды Сил обороны. Помимо площади Свободы, призывники примут присягу еще в пяти исторических местах в масштабах всей страны.
Традиционно, 26 мая населению сможет ознакомиться с военной техникой, вооружением и оснащением в 21 городе и муниципалитете. Выставки пройдут в Тбилиси, Гори, Ахалцихе, Мцхета, Рустави, Кутаиси, Зугдиди, Озургети, Поти, Хони, Амбролаури, Батуми, Телави, Ахалкалаки, Марнеули, Сенаки, Самтредиа, Багдати, Чхороцху, Абаша и Мартвили. Завершит торжественные мероприятия на площади Свободы показательный пролет самолетов Командования противовоздушной обороны и авиации.
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