|
|
|
Грузия отмечает День независимости
26.05.2025 10:12
Грузия отмечает День независимости. Грузия объявила о своей государственной независимости 26 мая 1918 года.
По сводкам оборонного ведомства Грузии, в рамках празднования Дня независимости, сегодня в 11:00 по местному времени в торжественной обстановке принесут военную присягу рекруты.
Помимо площади Свободы в Тбилиси, церемония принесения военной присяги пройдет еще в пяти исторических местах страны.
"26 мая, по традиции, населению будет предоставлена возможность осмотреть военную технику, вооружение и оснащение в 21 городе и муниципалитете. Выставки пройдут в Тбилиси, Гори, Ахалцихе, Мцхета, Рустави, Кутаиси, Зугдиди, Озургети, Поти, Хони, Амбролаури, Батуми, Телави, Ахалкалаки, Марнеули, Сенаки, Самтредии, Багдати, Чхороцку, Абаша и Мартвили.
После завершения церемонии принесения присяги и праздничных мероприятий над площадью Свободы пролетят летательные аппараты командования воздушной обороны и авиации», - говорится в заявлении Минобороны.
Агентство "Интерпрессньюс" поздравляет всех с Днем независимости Грузии!
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна