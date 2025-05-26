

Грузия отмечает День независимости

26.05.2025 10:12





Грузия отмечает День независимости. Грузия объявила о своей государственной независимости 26 мая 1918 года.



По сводкам оборонного ведомства Грузии, в рамках празднования Дня независимости, сегодня в 11:00 по местному времени в торжественной обстановке принесут военную присягу рекруты.



Помимо площади Свободы в Тбилиси, церемония принесения военной присяги пройдет еще в пяти исторических местах страны.



"26 мая, по традиции, населению будет предоставлена возможность осмотреть военную технику, вооружение и оснащение в 21 городе и муниципалитете. Выставки пройдут в Тбилиси, Гори, Ахалцихе, Мцхета, Рустави, Кутаиси, Зугдиди, Озургети, Поти, Хони, Амбролаури, Батуми, Телави, Ахалкалаки, Марнеули, Сенаки, Самтредии, Багдати, Чхороцку, Абаша и Мартвили.



После завершения церемонии принесения присяги и праздничных мероприятий над площадью Свободы пролетят летательные аппараты командования воздушной обороны и авиации», - говорится в заявлении Минобороны.



Агентство "Интерпрессньюс" поздравляет всех с Днем независимости Грузии!





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