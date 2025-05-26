

Герчинский: Поздравляю с Днем независимости! Вперед, Грузия, вперед!

26.05.2025 10:54





Глава представительства Евросоюза в Грузии Павел Герчинский поздравил грузинский народ с Днем независимости.



В связи с празднованием Дня независимости Грузии он распространил специальное обращение для граждан Грузии.



«Сегодня я поздравляю с Днем независимости всех граждан Грузии. У вас есть все основания гордиться тем, что сохранили вековое наследие Первой демократической республики, и в течение последних 34 лет строите независимое государство. В течение всех этих лет Евросоюз всегда стоял рядом с Грузией. Мы оказывали жизненно необходимую помощь, поддерживали демократические реформы, открывали доступ на европейские рынки и предоставляли гражданам Грузии возможность безвизового сообщения. В то же время, этот день является сильным напоминанием того, что независимость и демократия никогда не должны восприниматься как гарантированная данность. Евросоюз остается верным Грузии – с верой в солидарность, партнерство и европейское демократическое будущее. Мы гордимся тем, что являемся друзьями Грузии. Поздравляю с Днем независимости! Вперед, Грузия, вперед!» – заявил в своем видео-обращении Павел Герчинский.





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