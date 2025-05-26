

В Тбилиси пройдет ряд мероприятий и маршей под названием «Грузия, я вновь тебя защищу»

26.05.2025 10:56





Помимо мероприятий, проведение которых запланировано правительством, сегодня, 26 мая, в Тбилиси пройдет ряд мероприятий и маршей, организуемых 5-ым президентом Грузии Саломе Зурабишвили, оппозиционными партиями и гражданским сектором.



26 мая основные мероприятия под названием: «Грузия, я вновь тебя защищу», которые организует «Национальный комитет», начнутся с 15:00 на проспекте Руставели.



Также в течение дня запланировано проведение шествий с нескольких локаций:



В частности, по сведениям, публикуемым в социальных сетях организаторами, в 16:00 с разных локаций стартует несколько маршей, а в 19:00 к собравшимся на проспекте Руставели обратится 5-й президент Грузии Саломе Зурабишвили.



Также в 16:00 от здания Тбилисской филармонии пройдет шествие представителей сферы культуры.



В 20:00, перед зданием 1-й классической гимназии, соберутся студенты движений 10 разных ВУЗов и проведут беседе о своих планах. С 17:00 будет открыто выставочное пространство.



«26 мая 1918 года Грузия объявила о своей независимости и основании демократической республики. С 1991 года освободившаяся от СССР Грузия вновь избрала 26 мая днем своей независимости. 26 мая – это символ свободы и независимости нашей страны.



Мероприятия будут проходить с самого утра, и посвящены они будут нашему прошлому, настоящему и будущему.



С нашей независимостью по-прежнему борется Российская империя, уничтожившая Первую республику и стершая историю героев-борцов за ее свободу. Российское марионеточное правительство Иванишвили же и сегодня пытается обесценить вклад грузинских героев и идею свободы, нейтрализовать Грузию, изолировать ее, и оставить нас без друзей один на один с Россией.



Однако грузинский народ стойко и самоотверженно продолжает борьбу за сохранение свободы и независимости.



26 мая на Руставели будет оживлена национальная память Грузии, и по следам наших героических предков громко раздадутся голоса, которые сегодня при ежедневном сопротивлении защищают свою родину на Руставели, из тюрем, эмиграции, международных трибун и со всех возможных мест, где живет сопротивление!



И на 180-й день протеста грузинское общество, собравшееся в один кулак, вновь твердо покажет и врагам и друзьям: что мы защищали и всегда защищаем Грузию! Защищали и вновь защитим!



До конца»», - говорится в заявлении организаторов, распространенном в социальных сетях.





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