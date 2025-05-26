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Марко Рубио: От имени Соединенных Штатов я поздравляю грузинский народ с Национальным днем
26.05.2025 11:03
Государственный секретарь США Марко Рубио от имени Соединенных Штатов поздравил грузинский народ с Днем независимости.
Как говорится в поздравительном тексте Марко Рубио, опубликованном на сайте Госдепартамента США, Соединенные Штаты остаются приверженными партнерству, которое соответствует стремлениям Грузии к безопасному и процветающему будущему.
«От имени Соединенных Штатов Америки я поздравляю народ Грузии с этим национальным днем. Более тридцати лет дружба и партнерство между нашими странами строились на общих ценностях демократии, суверенитета и стремления к лучшему будущему. В этот день мы празднуем силу и стойкость грузинского народа, а также наши прочные связи. Любовь и преданность грузинского народа свободе и независимости вдохновляют. Соединенные Штаты остаются приверженными партнерству, которое соответствует стремлениям Грузии к безопасному и процветающему будущему», — заявил Марко Рубио.
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