Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Марко Рубио: От имени Соединенных Штатов я поздравляю грузинский народ с Национальным днем


26.05.2025   11:03


Государственный секретарь США Марко Рубио от имени Соединенных Штатов поздравил грузинский народ с Днем независимости.

Как говорится в поздравительном тексте Марко Рубио, опубликованном на сайте Госдепартамента США, Соединенные Штаты остаются приверженными партнерству, которое соответствует стремлениям Грузии к безопасному и процветающему будущему.

«От имени Соединенных Штатов Америки я поздравляю народ Грузии с этим национальным днем. Более тридцати лет дружба и партнерство между нашими странами строились на общих ценностях демократии, суверенитета и стремления к лучшему будущему. В этот день мы празднуем силу и стойкость грузинского народа, а также наши прочные связи. Любовь и преданность грузинского народа свободе и независимости вдохновляют. Соединенные Штаты остаются приверженными партнерству, которое соответствует стремлениям Грузии к безопасному и процветающему будущему», — заявил Марко Рубио.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна