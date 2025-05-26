

Король Чарльз III поздравил грузинский народ с Днем независимости

26.05.2025 11:05





Король Соединенного Королевства Чарльз III поздравил грузинский народ с Днем независимости. Поздравительное письмо опубликовано посольством Великобритании в Грузии.



«В то время как грузинский народ празднует День независимости, моя супруга и я рады направить вам наши самые теплые поздравления. Я с нетерпением жду продолжения тесной дружбы и прочного партнерства между народами наших двух стран. Моя супруга и я рады передать наши наилучшие пожелания всем грузинам на предстоящие годы», — написал король Чарльз в своем поздравительном письме.



Король Великобритании Чарльз III также направил поздравительное письмо президенту Грузии Михаилу Кавелашвили.





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