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Король Чарльз III поздравил грузинский народ с Днем независимости
26.05.2025 11:05
Король Соединенного Королевства Чарльз III поздравил грузинский народ с Днем независимости. Поздравительное письмо опубликовано посольством Великобритании в Грузии.
«В то время как грузинский народ празднует День независимости, моя супруга и я рады направить вам наши самые теплые поздравления. Я с нетерпением жду продолжения тесной дружбы и прочного партнерства между народами наших двух стран. Моя супруга и я рады передать наши наилучшие пожелания всем грузинам на предстоящие годы», — написал король Чарльз в своем поздравительном письме.
Король Великобритании Чарльз III также направил поздравительное письмо президенту Грузии Михаилу Кавелашвили.
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