

Министры иностранных дел со всего мира поздравили Маку Бочоришвили с Днем независимости Грузии

26.05.2025 11:08





По случаю Дня независимости Грузии министры иностранных дел разных стран мира направили поздравительные письма своему грузинскому коллеге Маке Бочоришвили, пожелав Грузии прогресса и процветания.



Информацию об этом распространяет министерство иностранных дел Грузии.



По данным ведомства, в своих посланиях министры подчеркнули важность углубления давних отношений и перспективу сотрудничества, основанного на общих ценностях.



Министр иностранных дел Венгрии комментирует День независимости Грузии.



«Венгрия искренне ценит дружеские и конструктивные отношения между нашими странами», — пишет Петер Сийярто.



В своем поздравительном письме министр иностранных дел Венгрии выражает надежду, что сотрудничество по двусторонним и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, будет продолжаться и в будущем.



По данным МИД Грузии, в письме министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского подчеркивается, что Польша непоколебимо поддерживает евроатлантические устремления Грузии.



«Трудный исторический опыт Польши и Грузии научил нас, насколько важен суверенитет и в то же время союзы с партнерами. Путь европейской интеграции, на который Грузия успешно вступила благодаря демократическим реформам, создает основу для дальнейшего укрепления стабильности и безопасности страны», — говорится в письме министра иностранных дел Польши.



В письме министра иностранных дел Республики Болгария Георгия Георгиева подчеркивается плодотворное сотрудничество с Грузией, как важным партнером Болгарии на Южном Кавказе и в Черноморском регионе.



«Я верю, что общие европейские и евроатлантические ценности, объединяющие граждан наших двух стран, придадут мощный импульс усилиям правительства Грузии по реализации демократических реформ, а европейская интеграция останется ключевым приоритетом внешней политики», — написал глава МИД Болгарии.



Главы внешнеполитических ведомств соседних стран — Турции и Армении — уделяют особое внимание содействию миру, стабильности и добрососедству в регионе.



«Мы придаем большое значение стратегическому партнерству с Грузией. Прекрасные отношения между двумя странами будут и впредь способствовать установлению мира и стабильности в нашем регионе», — говорится в письме, направленном министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом Маке Бочоришвили.



В письме также выражается уверенность в том, что существующие дружеские отношения и сотрудничество между Грузией и Турцией будут укрепляться по всем направлениям.



По данным МИД Грузии, в письме министра иностранных дел Армении подчеркивается важность продолжения существующих отношений между Грузией и Арменией в конструктивном ключе.



«Развитие отношений с Грузией занимает особое место во внешнеполитической повестке Армении. Решение о выводе сотрудничества двух стран на стратегический уровень, несомненно, вносит существенный вклад в укрепление региональной безопасности и стабильности», — пишет Арарат Мирзоян.



В письме также отмечается, что Армения «высоко ценит поддержку дружественной Грузии процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном».



По данным МИД Грузии, в День независимости министры иностранных дел европейских стран также активно комментируют и подчеркивают важность партнерства между Грузией и их странами.



Европейские коллеги уделяют особое внимание процессу евроинтеграции Грузии и выражают надежду, что сотрудничество Грузии с Евросоюзом продолжится и в дальнейшем и выйдет на еще более важный этап.



Министр иностранных дел Словацкой Республики Юрай Бланар подтверждает свою твердую поддержку Грузии и выражает заинтересованность в «полномасштабном развитии отношений между Словакией и Грузией на благо обеих стран».



По случаю Дня независимости заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Республики Словения Таня Файон желает Грузии процветания и прогресса.



«Словения продолжает решительно поддерживать европейские устремления грузинского народа. Я надеюсь, что ваша страна продолжит неуклонно следовать процессу европейской интеграции, в том числе путем укрепления ценностей Европейского Союза, таких как свобода, равенство, верховенство закона и защита прав человека», — говорится в письме.



Министры иностранных дел Сербии, Хорватии и Боснии и Герцеговины также желают грузинскому народу мира, процветания и прогресса.



По данным МИД Грузии, министр иностранных дел Сербии Марко Дурич подчеркивает дружеские отношения между двумя странами и их приверженность принципам международного права. В поздравительном письме министра иностранных дел Хорватии Гордана Радмана подчеркивается, что День независимости является «выражением непоколебимого стремления грузинского народа к суверенитету».



По случаю Дня независимости в МИД Грузии также поступили поздравительные письма от министров иностранных дел Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Филиппин, Шри-Ланки, Индонезии, Сент-Китса и Невиса, Колумбии, Алжира, Королевства Саудовская Аравия и Ирана.



В письмах выражена уверенность в укреплении двусторонних отношений между странами и полной реализации потенциала сотрудничества.



Поздравительные послания министру иностранных дел также направили руководители международных организаций. Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу в своем письме на имя Маки Бочоришвили пожелал Грузии мира и процветания и пообещал оказать решительную поддержку в преодолении проблем, связанных с безопасностью, в регионах, затронутых конфликтом.



Генеральный секретарь Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Лазар Комэнеску в своем письме выражает благодарность за вклад Грузии в достижение целей и задач организации и выражает надежду, что председательство Грузии в ОЧЭС в 2026 году будет успешным.



По данным МИД Грузии, в МИД продолжают поступать поздравительные письма от стран-партнеров и международных организаций.





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