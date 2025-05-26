Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В связи с 26 мая достопримечательности разных стран были подсвечены в цвета флага Грузии


26.05.2025   11:13


26 мая Грузия отмечает День независимости. В этот день достопримечательности разных стран были подсвечены в цвета флага Грузии.

По информации МИД Грузии, древний памятник культурного наследия «Катаб-Минар» в Дели, Индия, был подсвечен в цвета грузинского флага.

Катаб-Минар — 73-метровая башня из красного кирпича в Дели, построенная в 1193 году Кутб-уд-дином Айбаком.

Это самый высокий кирпичный минарет в мире и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По случаю Дня независимости Грузии 15 июля в Стамбуле был подсвечен в цвета грузинского флага Мост Мучеников.

Олимпийский стадион в Баку также был подсвечен в цвета грузинского флага в связи с Днем независимости Грузии.

Кроме того, в Анкаре по инициативе посольства Грузии и при поддержке Министерства иностранных дел Турецкой Республики в ознаменование Дня независимости Грузии, 26 мая, один из символов Анкары — «близнец» здания Союза торговых палат и бирж Турции (TOBB) — был подсвечен в цвета флага Грузии.

Фасад старого здания мэрии муниципалитета Никосии на Кипре также был подсвечен в цвета грузинского флага. Также центральный парк (площадь Элевтериас), спроектированный известным архитектором ZAHA HADIDI, подсвечен в цвета флага Грузии.

Колокольня церкви Святого Урбана в словацком городе Кошице была освещена изображением грузинского государственного флага.

В Хорватии центральные фонтаны Загреба были подсвечены в цвета флага Грузии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна