

В связи с 26 мая достопримечательности разных стран были подсвечены в цвета флага Грузии

26.05.2025 11:13





26 мая Грузия отмечает День независимости. В этот день достопримечательности разных стран были подсвечены в цвета флага Грузии.



По информации МИД Грузии, древний памятник культурного наследия «Катаб-Минар» в Дели, Индия, был подсвечен в цвета грузинского флага.



Катаб-Минар — 73-метровая башня из красного кирпича в Дели, построенная в 1193 году Кутб-уд-дином Айбаком.



Это самый высокий кирпичный минарет в мире и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.



По случаю Дня независимости Грузии 15 июля в Стамбуле был подсвечен в цвета грузинского флага Мост Мучеников.



Олимпийский стадион в Баку также был подсвечен в цвета грузинского флага в связи с Днем независимости Грузии.



Кроме того, в Анкаре по инициативе посольства Грузии и при поддержке Министерства иностранных дел Турецкой Республики в ознаменование Дня независимости Грузии, 26 мая, один из символов Анкары — «близнец» здания Союза торговых палат и бирж Турции (TOBB) — был подсвечен в цвета флага Грузии.



Фасад старого здания мэрии муниципалитета Никосии на Кипре также был подсвечен в цвета грузинского флага. Также центральный парк (площадь Элевтериас), спроектированный известным архитектором ZAHA HADIDI, подсвечен в цвета флага Грузии.



Колокольня церкви Святого Урбана в словацком городе Кошице была освещена изображением грузинского государственного флага.



В Хорватии центральные фонтаны Загреба были подсвечены в цвета флага Грузии.





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