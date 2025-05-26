

Бочоришвили: Сегодня мы живем в независимой Грузии, однако борьба за независимость - дело каждого дня

26.05.2025 12:31





Я поздравляю всех с сегодняшним днем и желаю всем жить в мирной, стабильной и сильной Грузии, - заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.



По ее словам, 26 мая – это самый важный, эмоциональный день в современной истории нашей страны.



»Сегодня мы живем в независимой Грузии, однако борьба за независимость, суверенитет - дело каждого дня, это – наш долг, каждого грузина, мы должны защитить достижение нашей страны, сохранить мир и стабильность для того, чтобы жить в такой Грузии, о которой мечтали наши предки, о которой мечтаем мы, и какой мы хотим, чтобы она была для наших детей»,- заявила Бочоришвили.



Глава МИД Грузии также отметила, что правительство Грузии получило большое количество поздравлений от партнеров.



»Мы получили довольно много поздравлений, этот процесс еще продолжается. Сегодня день независимости нашей страны. Разумеется, нас поздравляют наши друзья и партнеры. Мы, конечно же, благодарны им за то, что они разделяют с нами этот день», - отметила министр иностранных дел.



Мака Бочоришвили также говорила о запланированных и уже проведенных ведомством мероприятиях и отметила, что очень важно, чтобы День независимости Грузии надлежащим образом был отпразднован и за пределами Грузии. В этой связи она поблагодарила за сотрудничество министра культуры Грузии.



»Сегодня министерство иностранных дел Грузии будет принимать гостей во Мцхета. Будут организованы различные развлекательные мероприятия, особенно для детей. Конечно же, у нас будет определенная возможность уделить время и представителя нашей диаспоры. Разумеется, для нас очень важно, чтобы День независимости Грузии надлежащим образом был отпразднован и за пределами Грузии. Все посольства Грузии за рубежом, все дипломаты празднуют сегодняшний день, запланировано много мероприятий, особенно с точки зрения представления грузинской культуры. Отдельная благодарность за сотрудничество министерству культуры, министру культуры», - заявила глава МИД Грузии.





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