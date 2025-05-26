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Вашадзе: Свобода и независимость- ценность, нуждающаяся в постоянной защите и утверждении


26.05.2025   13:13


Свобода и независимость никогда не могут быть гарантированными, это - ценность, нуждающаяся в постоянной защите и утверждении, - указанное заявление сделал лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.

По его оценке, история показала, что Грузии всегда приходилось бороться «не только с внешними, но и с внутренними угрозами».

«Поздравляю с Днем независимости Грузии!

Свобода и независимость никогда не могут быть гарантированными, это - ценность, нуждающаяся в постоянной защите и утверждении.

История показала, что Грузии всегда приходилось бороться не только с внешними, но и с внутренними угрозами.

Сегодня мы видим как российская пропаганда и режим Бидзины Иванишвили пытаются исказить историю, отнять у народа будущее и вывести наших американских и европейских друзей врагами Грузии в то время, как абсолютно очевидно, кто является нашим настоящим врагом.

История повторяется – те же методы, те же цели, меняются только имена и фамилии, однако сегодня у Грузии есть то, чего не было прежде – целые поколения, выросшие в независимой Грузии, получившие свободу и европейские ценности, как естественное, неизбежное, и они готовы до конца защищать их.

Наша сила – наше единство, наша сила – наше твердое решение быть членами европейской семьи.

Грузия не останется одна, не останется незащищенной; Грузия не окажется в изоляции;

Грузия продолжит свой европейский путь и будет свободной, единой, сильной страной с сильными друзьями!

Мы обязательно победим, так как на нашей стороне история, правда и воля грузинского народа быть свободным.

Да здравствует независимая Грузия!», - заявил Вашадзе.


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