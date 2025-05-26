

Кобахидзе: На протяжении двух последних веков Грузия никогда не была такой независимой, как сегодня

26.05.2025 13:16





Мы постоянно должны напоминать себе, что борьба за независимость и свободу – это постоянный процесс, и он продолжается и сегодня - После восстановления независимости Грузия вновь проходит библейский, 40-летний путь Моисея к земле обетованной, - указанное заявление в своем выступлении на церемонии принесения присяги призывниками сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, на протяжении двух последних веков Грузия никогда не была такой независимой, как сегодня.



«Поздравляю всех с Днем независимости Грузии!



Сегодня особенно важно напомнить самим себе, что на протяжении двух последних веков Грузия никогда не была такой независимой, как сегодня. Независимость и самобытность Грузии – высшая ценность, без которой ничего не имеет цены. Поэтому ее защита должна стать предметом ежедневной заботы для каждого из нас, и я, как глава правительства Грузии, обещаю, что так и будет.



Мы постоянно должны напоминать себе, что борьба за независимость и свободу – это постоянный процесс, и он продолжается и сегодня - После восстановления независимости Грузия вновь проходит библейский, 40-летний путь Моисея к земле обетованной.



Земля обетованная для нашей страны – это исполнение двух заветных желаний: первое, это экономически сильная Грузия, где ни одна из грузинских семей не испытывает нужды; и, второе, это физически и духовно единая Грузия – Грузия с Абхазией и Самачабло, Грузия, где людей объединяет любовь друг к другу», - заявил премьер.



Вместе с тем, он также отметил, что предметом гордости для грузинского народа является каждый уголок страны, уникальный язык, письменность и грузинская церковь.



«Наша гордость – каждый красивейший уголок Грузии – с самой красивой природой и самыми красивыми людьми; наша гордость – наш уникальный язык и письменность; наша гордость – грузинская церковь, которая была и остается одной из главных опор грузинской независимости и самобытности. Сегодня в очередной раз хочу выразить благодарность нашей святой церкви, католикосу-патриарху всея Грузии - Илье II, который своей мудростью и полувековой деятельностью внес огромной вклад в сохранение и утверждение национальной самобытности Грузии», - заявил Ираклий Кобахидзе.





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