

Кавелашвили: Наши решения будут исходить из национальных интересов Грузии

26.05.2025 13:48





«Сегодняшний день является символом единства грузинского народа, любви к свободе, несгибаемости и неустанной борьбы. Акт независимости — это первый грузинский документ конституционного характера, в котором ясно отражено стремление грузинского народа самостоятельно определить свою судьбу», — заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в своей речи на мероприятии, посвящённом 26 мая.



Как отметил Кавелашвили, необходимо помнить, что именно грузинский народ определяет своё будущее — и никто другой.



«Перед нашей страной всегда будут стоять угрозы, на которые необходимо адекватно реагировать. Раз и навсегда мы должны осознать, насколько бесполезно ожидание какой-либо внешней силы, которая придёт и спасёт нас, сделает то, что мы сами должны сделать, и якобы будет лучше нас знать, что нужно нашему народу и стране. Мы должны до конца верить в себя и помнить, что именно мы определяем своё будущее — и никто другой», — заявил Михаил Кавелашвили.



По его словам, если бы не сила и мудрость грузинского народа, то в особенно трудный и опасный для страны период, даже самая разумная и национально ориентированная политика властей не смогла бы ничего изменить.



Кавелашвили также подчеркнул, что сильная и единая Грузия немыслима без наших абхазских и осетинских братьев и сестёр.



«Мы окончательно победим и реализуем идею единой Грузии тогда, когда сможем обеспечить нашим гражданам возможность пользоваться общими благами в Сухуми и Цхинвали так же, как в Тбилиси и Батуми, Гори, Зугдиди и других городах нашей страны. Я верю, что Грузия обязательно будет единой, сильной и процветающей. Ещё раз поздравляю с Днём независимости Грузии. Да здравствует единая, сильная и процветающая Грузия. Да хранит нас Бог и нашу родину», — отметил Михаил Кавелашвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





